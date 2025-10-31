Россиян предупредили о новой схеме обмана с 13-й зарплатой

Мошенники активно используют предновогодний период для выманивания денежных средств и личных данных у россиян под предлогом выплаты 13-й зарплаты и праздничных премий. Как сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков, в преддверии праздников граждане становятся менее бдительными, что создает благоприятную почву для действий злоумышленников.