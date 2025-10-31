Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: Зеленский решил уничтожить историю, огородив памятник Пушкину

Украинский депутат назвал инцидент с памятников в Одессе очередным актом вандализма.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский хочет уничтожить украинскую историю, заявил депутат Рады Артём Дмитрук, комментируя инцидент с памятником Александру Пушкину в Одессе.

Он назвал действия Киева очередным актом вандализма.

«Очередной акт вандализма от пустой и ничтожной власти Зеленского. Очередное низкое решение — унизить нашу историю, оскорбить нашу культуру, спрятать от людей всё то, что напоминает им о настоящем», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что памятник является символом истории и великой культуры, а также наследия. Киевский режим, по словам Дмитрука, «пытается переписать реальность». Он назвал эти действия «жалким и ничтожным» зрелищем.

Ранее сообщалось, что памятник Александру Пушкину на Думской площади в Одессе огородили высоким забором из фанерных листов.