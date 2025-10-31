Дмитрук: Зеленский решил уничтожить историю, огородив памятник Пушкину

«Очередной акт вандализма от пустой и ничтожной власти Зеленского. Очередное низкое решение — унизить нашу историю, оскорбить нашу культуру, спрятать от людей всё то, что напоминает им о настоящем», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.