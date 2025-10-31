Дмитрук: Зеленский решил уничтожить историю, огородив памятник Пушкину

Зеленский хочет уничтожить украинскую историю, заявил депутат Рады Артём Дмитрук, комментируя инцидент с памятником Александру Пушкину в Одессе.
Он назвал действия Киева очередным актом вандализма.
«Очередной акт вандализма от пустой и ничтожной власти Зеленского. Очередное низкое решение — унизить нашу историю, оскорбить нашу культуру, спрятать от людей всё то, что напоминает им о настоящем», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что памятник является символом истории и великой культуры, а также наследия. Киевский режим, по словам Дмитрука, «пытается переписать реальность». Он назвал эти действия «жалким и ничтожным» зрелищем.
Ранее сообщалось, что памятник Александру Пушкину на Думской площади в Одессе огородили высоким забором из фанерных листов.