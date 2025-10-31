Вопрос о возможной мобилизации женщин в ряды ВСУ остается актуальным в Верховной Раде Украины. По словам депутат украинского парламента Юрия Здебского, подобное решение могут принять быстро.
Он добавил, что существует ряд специальностей, где возможно заменить женщин мужчинами, которых бы направили на передовую.
«И пока не остро, но постоянно в поле зрения [тема мобилизации женщин в ВСУ]. Мы отслеживаем ситуацию, и когда будет актуально, будем быстро принимать решения», — сказал Здебский для украинского издания «Телеграф».
Накануне депутат Анна Скороход заявила, что у ВСУ не хватает человеческого ресурса для противостояния российской армии в Красноармейске.
Ранее KP.RU подчеркивал, что украинская армия продолжает сталкиваться с масштабным кадровым кризисом, когда многие части недоукомплектованы на 70 процентов, что создает критическую ситуацию с личным составом в рядах ВСУ.