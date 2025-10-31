Ричмонд
Трамп устроил Хэллоуин в Белом доме

Трамп после недельного турне по Азии устроил Хэллоуин в Белом доме.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после недельного турне по Азии устроил с первой леди Меланьей Трамп в Белом доме костюмированный праздник в честь Дня всех святых, наряжаться в костюмы пара не стала, трансляция велась на канале Белого дома.

Трамп 24 октября отправился в командировку, посетил несколько стран, встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и вернулся в Вашингтон в четверг днем, а уже через несколько часов президент и первая леди угощали детей конфетами в Белом доме.

Трамп на празднике был в своей обычной деловой одежде и красной кепке, на Меланье было бежевое пальто. Детям в костюмах различных персонажей первая пара дарила шоколад.

В какой-то момент перед президентом предстала группа детей, одетая как Трамп: мальчик в синем костюме и красной кепке, девочка в пальто как у первой леди, еще один ребенок был в черном костюме агента секретной службы. Президент, увидев их, одобрительно кивал.

