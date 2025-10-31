Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен повздорили из-за борьбы за власть: кто одержал верх

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас вступила в схватку с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они повздорили из-за борьбы за власть. Оба политика хотели занять высокие должности в аппарате Евросоюза. В итоге Кая Каллас проиграла в борьбе с Урсулой фон дер Ляйен, пишет Die Welt.
По сведениям газеты, глава внешнеполитической службы Евросоюза предложила на высокий пост ближайшего советника бывшего руководителя аппарата главы ЕК Мартина Зельмайра. Урсула фон дер Ляйен негативно приняла инициативу. Мартин Зельмайр считается одним из главных политических оппонентов председателя ЕК.
«Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», — пишет автор материала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Кае Каллас усерднее «заниматься хозяйством» в европейской организации. Дипломат заявила, что ей стоит уделять больше внимания поддержанию правопорядка и соблюдению прав человека внутри ЕС.