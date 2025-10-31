Режим ЧП ввели в Нью-Йорке для обеспечения питанием жителей

Режим ЧП ввели в американском штате Нью-Йорк — такие меры приняли для обеспечения финансирования продовольственных талонов. Об этом в четверг, 30 октября, сообщила губернатор штата Кэти Хокул.
По ее словам, власти пытаются решить ситуацию с перебоями питания для малоимущих жителей.
— В отличие от вашингтонских республиканцев, я не буду сидеть сложа руки, пока семьи изо всех сил пытаются поставить еду на стол, — цитирует Хокул газета The Guardian.
Глава штата также намерена выдать помощь продовольственным банкам — сумма превысит 65 миллионов долларов. Средства будут потрачены на 40 миллионов порций еды нуждающимся.
На фоне продолжающегося шатдауна правительства США федеральные служащие столкнулись с серьезными трудностями — они вынуждены искать продовольственную помощь. Как сообщает CNN, многие из них проводят часы в очередях, чтобы получить коробку с продуктами.
1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство приостановило работу. Многих госслужащих отправили в неоплачиваемые отпуска, а медики, военные, пограничники и транспортники продолжают трудиться, но без зарплаты.