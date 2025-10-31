В России предложили увеличить МРОТ в два раза

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к правительственному законопроекту, предусматривающие значительное повышение минимального размера оплаты труда с 2026 года.
Согласно документу, находящемуся в распоряжении РИА Новости, парламентарии предлагают установить МРОТ на уровне 45 тысяч рублей ежемесячно.
Данная законодательная инициатива вносится как альтернатива правительственному варианту, который устанавливает минимальный размер оплаты труда в размере 27 093 рублей с 1 января 2026 года.
