В России предложили увеличить МРОТ в два раза

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к правительственному законопроекту, предусматривающие значительное повышение минимального размера оплаты труда с 2026 года.

Согласно документу, находящемуся в распоряжении РИА Новости, парламентарии предлагают установить МРОТ на уровне 45 тысяч рублей ежемесячно.

Данная законодательная инициатива вносится как альтернатива правительственному варианту, который устанавливает минимальный размер оплаты труда в размере 27 093 рублей с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в ГД назвали абсурдом идею ограничить показ популярного российского мультфильма.

