Лолита, Киркоров, Гагарина и другие звезды выступили на юбилейном «Золотом граммофоне»

«Золотой Граммофон» — премия, учрежденная радиостанцией «Русское радио» в 1996 году, проводится ежегодно и определяет лучших исполнителей на основе голосов слушателей, чьи песни чаще всего звучат в эфире. За 29 лет существования церемонии вручено около 750 статуэток, а рекордсменом остается Филипп Киркоров с более чем двадцатью наградами. Юбилейная XXX статуэтка 2025 года стала ювелирным произведением искусства, выполненной из золота 999 пробы и инкрустрированной 240 кристаллами, на изготовление которой ушло более ста часов ручной работы.