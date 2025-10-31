Мошенники активно используют схему с 13-й зарплатой: как не стать жертвой обмана

До Нового года еще далеко, а мошенники уже активизировались и начали внедрять новые предпраздничные схемы. Злоумышленники активно обманывают граждан, предлагая якобы выплатить 13-ю зарплату. Об этом уведомил юрист Иван Курбаков в диалоге с РИА Новости.