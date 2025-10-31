Ричмонд
Мошенники активно используют схему с 13-й зарплатой: как не стать жертвой обмана

Юрист Курбаков предупредил о мошеннической схеме с якобы выплатой 13-й зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

До Нового года еще далеко, а мошенники уже активизировались и начали внедрять новые предпраздничные схемы. Злоумышленники активно обманывают граждан, предлагая якобы выплатить 13-ю зарплату. Об этом уведомил юрист Иван Курбаков в диалоге с РИА Новости.

Он предупредил, что схема направлена на вымогательство средств и конфиденциальной информации. По словам юриста, злоумышленники требуют от жертв оплатить налоги или предоставить данные для дальнейшего начисления предновогодней выплаты.

«Основная проблема заключается в том, что перед праздниками граждане становятся менее внимательными к своим сбережениям», — констатировал Иван Курбаков.

Ранее аферисты попытались нажиться на петербуржцах. Злоумышленники использовали жительницу Ленобласти в своих целях, а затем начали угрожать семье пропавшей.