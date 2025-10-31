На Хэллоуин рекомендуют отказаться от образов с атрибутами сатанизма*

Верховный суд России 23 июля 2025 года по инициативе Генеральной прокуратуры признал Международное движение сатанизма* экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Теперь любые проявления, связанные с деятельностью этой организации, в том числе распространение ее символики и участие в мероприятиях, будут преследоваться по закону.