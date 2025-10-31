Ричмонд
Норвежские истребители F-35 в Польше впервые подняли по «боевой тревоге»

В ходе вылета военные самолёты не открывали огонь.

Источник: Аргументы и факты

Норвежские военные самолёты F-35, базирующиеся на территории Польши, впервые были подняты из-за «боевой тревоги» на фоне якобы «активности» РФ на Украине, говорится в материале издания Forsvarets forum, который издают Вооружённые силы Норвегии.

«Истребители F-35 находятся в боеготовности в Познани для защиты Польши от дронов и ракетных ударов. В ночь на четверг два самолёта F-35 впервые встали на крыло», — говорится в сообщении.

Командующий группы F-35 Норвегии в городе Познань Мортен Ханке заявил, что в ходе вылета военные самолёты не открывали огонь.

Ранее сообщалось, что в Польше обнаружили ещё один беспилотник из числа тех БПЛА, которые были зафиксированы в сентябре.

По данным CNN, западная разведка назвала инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше несчастным случаем.

