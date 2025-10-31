Певица Жасмин объявила со сцены, что впервые стала бабушкой

Жасмин упоминала о том, что станет бабушкой, этим летом. В тот момент она ещё не знала пол ребёнка. Старший сын Жасмин, Михаил Семендуев, завёл отношения с Евой Хачатурян в апреле 2024 года. Он сделал предложение руки и сердца без ведома матери. Жасмин и её нынешний супруг, бизнесмен Илан Шор, получили неожиданную новость о свадьбе. Певица призналась, что до помолвки не знала будущую невестку, но одобрила выбор сына и быстро установила с Евой близкие отношения.