Певица Жасмин объявила со сцены, что впервые стала бабушкой

Жасмин впервые стала бабушкой. Видео © Telegram / Звездач.
«Дорогие друзья, у меня есть потрясающая новость — сегодня в моей семье чудо, старший сын [Михаил] подарил мне первого внука!» — озвучила Жасмин.
После выступления она пояснила, что роды её невестки, бывшей фигуристки Евы Хачатурян, прошли легко и быстро. Звезда отметила, что провела утро перед церемонией «Золотой Граммофон» с сыном и невесткой в роддоме.
Жасмин упоминала о том, что станет бабушкой, этим летом. В тот момент она ещё не знала пол ребёнка. Старший сын Жасмин, Михаил Семендуев, завёл отношения с Евой Хачатурян в апреле 2024 года. Он сделал предложение руки и сердца без ведома матери. Жасмин и её нынешний супруг, бизнесмен Илан Шор, получили неожиданную новость о свадьбе. Певица призналась, что до помолвки не знала будущую невестку, но одобрила выбор сына и быстро установила с Евой близкие отношения.
