Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Жасмин объявила со сцены, что впервые стала бабушкой

Российская певица Жасмин, настоящее имя которой Сара Шор, сообщила, что стала бабушкой. Заслуженная артистка России поделилась этой радостью после своего выступления на «Золотом Граммофоне». Певица рассказала, что у неё родился внук.

Источник: Life.ru

Жасмин впервые стала бабушкой. Видео © Telegram / Звездач.

«Дорогие друзья, у меня есть потрясающая новость — сегодня в моей семье чудо, старший сын [Михаил] подарил мне первого внука!» — озвучила Жасмин.

После выступления она пояснила, что роды её невестки, бывшей фигуристки Евы Хачатурян, прошли легко и быстро. Звезда отметила, что провела утро перед церемонией «Золотой Граммофон» с сыном и невесткой в роддоме.

Жасмин упоминала о том, что станет бабушкой, этим летом. В тот момент она ещё не знала пол ребёнка. Старший сын Жасмин, Михаил Семендуев, завёл отношения с Евой Хачатурян в апреле 2024 года. Он сделал предложение руки и сердца без ведома матери. Жасмин и её нынешний супруг, бизнесмен Илан Шор, получили неожиданную новость о свадьбе. Певица призналась, что до помолвки не знала будущую невестку, но одобрила выбор сына и быстро установила с Евой близкие отношения.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.