Уголовная ответственность за пропаганду зацепинга рискует появиться в России

Для создателей и администраторов сообществ в социальных сетях, где пропагандируется зацепинг, могут ввести уголовную ответственность. Причиной стал новый всплеск популярности опасного увлечения среди детей и подростков, которые катаются на железнодорожных составах, рискуя жизнью. Вопрос планируется проработать в Госдуме до конца 2025 года.

Опасное «хобби» стало популярным среди детей и подростков.

«Следует обратить внимание на тех, кто это движение поддерживает и популяризирует. На создателей и администраторов тематических сообществ в социальных сетях. Вот для них определенно стоит ввести усиленную ответственность — как административную, так и, возможно, уголовную, поскольку это люди в основном уже совершеннолетние и прекрасно осознающие меру своей вины», — заявил заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, сообщает «Парламентская газета».

По словам парламентария, штрафовать самих подростков бессмысленно. Зацеперами часто становятся несовершеннолетние, которые либо не могут понести наказание в силу возраста, либо не осознают его весомость. Система должна работать совместно с дополнительными требованиями к соцсетям: площадки обяжут оперативно удалять опасный контент и блокировать тематические сообщества, отмечается в публикации.

Ранее депутат Госдумы Андрей Кузнецов заявил, что в ситуации с появлением зацеперов виноваты также школы. По его мнению, помочь в воспитании трудных подростков может помочь трудотерапия, так как они перестанут бездельничать и «поднимать себе адреналин».

