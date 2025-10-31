Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нотариус рассказал об изменениях при вступлении в наследство с 1 ноября

Нотариус Сафин: с 1 ноября наследникам будут сообщать о наличии долгов у умерших.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 1 ноября нотариусы будут обязаны проверять наличие долгов у умерших и сообщать о результатах потенциальным наследникам, рассказал агентству «Прайм» член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариус Самарской области Радик Сафин.

Закон оптимизирует информационное взаимодействие нотариусов и кредитных организаций, четко регулирует порядок действий и временные рамки по каждому этапу. Предусмотрено, что все проводится в электронной форме.

В течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела нотариус должен запросить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о кредитной истории наследодателя. Там сообщат, в каком кредитном бюро она хранится.

Затем нотариус направляет в указанное БКИ запрос через каналы связи, сформированные с помощью Единой информационной системы (ЕИС) нотариата. В течение трех рабочих дней после получения всех данных он должен поставить в известность наследников.

«Известить их можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе», — пояснил нотариус.

Изменения продиктованы необходимостью дать потенциальным наследникам полную информацию о долгах умершего, чтобы они могли сделать выбор — вступать в наследство или отказаться от него, заключил эксперт.