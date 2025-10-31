В Госдуме рассказали, как иностранцу получать пенсию в России

«Оформление самого распространенного варианта пенсии для иностранных граждан и лиц без гражданства при их соответствии всем законодательным требованиям сложности не представляет — это четко регламентированная процедура, требующая исключительно внимания к сбору документов и подаче заявления. Самый ответственный этап в оформлении страховой пенсии по старости — для нее нужны минимум 15-летний официальный трудовой стаж в России и не менее 30 пенсионных баллов — подготовка пакета документов», — сообщил Нилов.