Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более двух тысяч человек погибли в Эль-Фашере при переходе города под контроль СБР

Число погибших в суданском Эль-Фашере увеличилось до 2,2 тысячи человек. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил представитель регионального правительства Агад бен Кони.

Число погибших в суданском Эль-Фашере увеличилось до 2,2 тысячи человек. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил представитель регионального правительства Агад бен Кони.

Трагедия произошла в результате перехода города под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР).

— Число погибших возросло до 2227 человек. За последние четыре дня город покинули более 393 тысячи человек, — цитирует его РИА Новости.

Ранее вооруженное нападение на медицинское учреждение также произошло в Судане, погибли сотни людей. Боевики СБР захватили здание, после чего ликвидировали медицинский персонал и пациентов.

1 октября стало известно о том, что в регионе Дарфур на западе Судана военнослужащие уничтожили украинских наемников, которые воевали на стороне мятежников.

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов, в свою очередь, подчеркнул, что российским гражданам рекомендуется отказаться от посещения Йемена, Ливана, Ливии, Сирии, Судана и Ирака.

До этого ведомство призвало россиян, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, также проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше