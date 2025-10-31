Более двух тысяч человек погибли в Эль-Фашере при переходе города под контроль СБР

Число погибших в суданском Эль-Фашере увеличилось до 2,2 тысячи человек. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил представитель регионального правительства Агад бен Кони.
Трагедия произошла в результате перехода города под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР).
— Число погибших возросло до 2227 человек. За последние четыре дня город покинули более 393 тысячи человек, — цитирует его РИА Новости.
Ранее вооруженное нападение на медицинское учреждение также произошло в Судане, погибли сотни людей. Боевики СБР захватили здание, после чего ликвидировали медицинский персонал и пациентов.
1 октября стало известно о том, что в регионе Дарфур на западе Судана военнослужащие уничтожили украинских наемников, которые воевали на стороне мятежников.
Директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов, в свою очередь, подчеркнул, что российским гражданам рекомендуется отказаться от посещения Йемена, Ливана, Ливии, Сирии, Судана и Ирака.
До этого ведомство призвало россиян, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, также проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности.