В России хотят защитить автовладельцев от незаконных штрафов: подробности

В России могут ввести закон, который защитит владельцев авто от незаконных штрафов.
Так, в Госдуму будет внесен межфракционный законопроект, направленный на привлечение должностных лиц к ответственности за незаконные штрафы автомобилистов по данным камер фото- и видеофиксации. Об этом пишет РИА Новости.
Законопроект разработан группой депутатов во главе с депутатом Ярославом Ниловым, в которую также вошли Дмитрий Свищев (ЛДПР), Александр Ющенко (КПРФ) и Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За паравду»).
Кроме этого, проектом закона устанавливается штраф для инспекторов в размере выписанного водителю штрафа (минимум 5000 рублей) при очевидном отсутствии нарушения на видео. Например, если камера зафиксировала чужой автомобиль, машину на эвакуаторе или «нарушение» вызвано тенью.
Как полагает автор, законопроект поможет защитить права водителей, ужесточить дисциплину среди чиновников и уменьшить число необоснованных штрафов.
