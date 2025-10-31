На Украине признали проблему с отоплением: жителей призвали покинуть крупные города

Украинцы могут столкнуться с большими проблемами грядущей зимой. Власти страны признали, что отопление вряд ли будет работать бесперебойно, что создаст определенные трудности жителям. Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков призвал граждан уезжать в небольшие сёла, цитирует «Лента.ру».
Бывший чиновник счел ситуацию в райцентрах более благоприятной, чем в больших городах. Он уточнил, что всем украинцам в любом случае стоит готовиться к отключениям электричества.
«Жителям крупных городов стоит подумать о выезде в райцентры или села. Туда, где есть традиционное отопление», — посоветовал Иван Плачков.
Киевляне с опасением ждут наступления зимы. По словам местных, Украина скоро столкнется с катастрофой. Так произойдет, если энергетическая система страны не войдет в строй.