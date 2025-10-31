В Госдуме предложили повысить МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года

«Предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 тысяч рублей в месяц. Если мы будем исходить из расчетов минимального потребительского бюджета, сумма будет и вовсе составлять свыше 50 тысяч рублей. Такие расчеты ранее были произведены Федерацией независимых профсоюзов России», — процитировало Гибатдинова РИА Новости.