Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума поддержала поправки о введении обязательных отработок для студентов-медиков

Государственная дума Российской Федерации на заседании 30 октября приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реформе медицинского образования, вводящие систему обязательной отработки для выпускников медицинских вузов.

Государственная дума Российской Федерации на заседании 30 октября приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реформе медицинского образования, вводящие систему обязательной отработки для выпускников медицинских вузов.

Согласно утвержденным положениям, будущие врачи, завершившие обучение в ординатуре за счет государственного бюджета, будут обязаны заключить договоры с региональными властями, медицинскими учреждениями или соответствующими ведомствами для работы по распределению.

В процессе доработки документа после первого чтения парламентарии рассмотрели около 50 поправок, из которых 29 были отклонены. Важным изменением стало уточнение категорий обучающихся, подпадающих под обязательство: если изначально инициатива затрагивала всех студентов-бюджетников медицинских вузов, то теперь она распространяется исключительно на выпускников ординатуры. При этом сохраняется возможность распространения данного требования и на учащихся средних профессиональных медицинских колледжей, обучающихся на бюджетной основе.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить МРОТ в два раза.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.