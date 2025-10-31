Госдума поддержала поправки о введении обязательных отработок для студентов-медиков

Государственная дума Российской Федерации на заседании 30 октября приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реформе медицинского образования, вводящие систему обязательной отработки для выпускников медицинских вузов.
Согласно утвержденным положениям, будущие врачи, завершившие обучение в ординатуре за счет государственного бюджета, будут обязаны заключить договоры с региональными властями, медицинскими учреждениями или соответствующими ведомствами для работы по распределению.
В процессе доработки документа после первого чтения парламентарии рассмотрели около 50 поправок, из которых 29 были отклонены. Важным изменением стало уточнение категорий обучающихся, подпадающих под обязательство: если изначально инициатива затрагивала всех студентов-бюджетников медицинских вузов, то теперь она распространяется исключительно на выпускников ординатуры. При этом сохраняется возможность распространения данного требования и на учащихся средних профессиональных медицинских колледжей, обучающихся на бюджетной основе.
