Госдума поддержала поправки о введении обязательных отработок для студентов-медиков

В процессе доработки документа после первого чтения парламентарии рассмотрели около 50 поправок, из которых 29 были отклонены. Важным изменением стало уточнение категорий обучающихся, подпадающих под обязательство: если изначально инициатива затрагивала всех студентов-бюджетников медицинских вузов, то теперь она распространяется исключительно на выпускников ординатуры. При этом сохраняется возможность распространения данного требования и на учащихся средних профессиональных медицинских колледжей, обучающихся на бюджетной основе.