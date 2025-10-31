Размер маткапитала на второго ребенка составит почти миллион рублей

Программа материнского капитала в России предусматривает поэтапную выплату средств при рождении детей с ежегодной индексацией в соответствии с уровнем инфляции. В 2026 году размер выплаты при рождении первого ребенка составит 737 205 рублей, а в бюджете Социального фонда на реализацию программы предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в текущем году.