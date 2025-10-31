Тюменская область подключилась к общероссийскому тендеру по установке памятников СВО

В 2025 году по всей РФ разместили около 15 тендеров на установку памятников участникам СВО.
Муниципалитеты Тюменской области начали активнее размещать тендеры на установку памятников участникам СВО, следуя общероссийской тенденции. Согласно данным госзакупок, в 2025 году в регионе было опубликовано несколько таких конкурсов, тогда как в предыдущие годы они практически не размещались. Об этом написали в сетевом издании Ведомости.
«Регионы и муниципалитеты все активнее размещают тендеры на установку памятников и скульптур в честь участников специальной военной операции… Аналогичные тендеры в 2025 году (некоторые — с благоустройством прилегающей территории) также опубликовали муниципалитеты Ленинградской, Тюменской, Самарской, Кировской, Свердловской областей и Чувашии», — пишут на сайте.
Финансирование памятников осуществляется как из бюджетов разных уровней, так и при поддержке меценатов. По данным издания, в 2025 году по всей России было размещено около 15 тендеров на установку памятников участникам СВО, что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. В 2024 году таких закупок было четыре, в 2023 — две, а в 2022 году они отсутствовали.
Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском Знаменском кафедральном соборе, который является объектом культурного наследия федерального уровня, проведут реставрацию внутренней настенной живописи. Данную информацию сообщили в департаменте культурного значения региона.