Тюменская область подключилась к общероссийскому тендеру по установке памятников СВО

Финансирование памятников осуществляется как из бюджетов разных уровней, так и при поддержке меценатов. По данным издания, в 2025 году по всей России было размещено около 15 тендеров на установку памятников участникам СВО, что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. В 2024 году таких закупок было четыре, в 2023 — две, а в 2022 году они отсутствовали.