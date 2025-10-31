Ричмонд
Число жертв в суданском Эль-Фашере превысило 2200 человек

Число погибших в суданском Эль-Фашере достигло 2227 человек после перехода города под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования 26 октября. Как РИА «Новости» сообщил представитель регионального правительства Агад бен Кони, среди жертв — дети, женщины и старики. Более 393 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома за последние четыре дня.

Источник: Life.ru

Особое беспокойство вызывают сообщения о расстрелах боевиками мирных жителей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где люди пытались укрыться от обстрелов. Лишь около 30 тысяч беженцев смогли добраться до относительно безопасных лагерей в Корме и Тавиле, тогда как судьба остальных неизвестна.

Бен Кони допускает, что многие из беженцев могли стать жертвами расправ или были взяты в заложники с целью выкупа. Ситуация в регионе продолжает оставаться критической.

Ранее сообщалось, что боевики суданского формирования «Силы быстрой поддержки» штурмом захватили здание родильного дома, после чего убили медицинский персонал и пациентов. Предварительные данные свидетельствуют о гибели не менее 460 человек.

