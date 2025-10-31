Ричмонд
Мишустин начал рассылать поздравительные открытки перед Днем народного единства

Премьер РФ Мишустин подписал бумажные открытки, доставляемые ко Дню народного единства.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России начало рассылать открытки в честь Дня народного единства. Их лично подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Открытки поступают в бумажном виде. Известно, что на обложке изображен Дом правительства России. По нижнему краю разместили надписи «4 ноября» и «С Днем народного единства». Михаил Мишустин в поздравлении указал на объединение народов страны вокруг общих задач.

«4 ноября мы отдаем дань уважения героям, одержавшим победу в 1612 году. Тем, кто положил конец Смутному времени, отстоял независимость Родины, внес вклад в укрепление российской государственности», — сказано в открытке.

В честь праздника россияне отдохнут несколько дней. Первая рабочая неделя ноября будет всего лишь трехдневной. При этом на текущей неделе россияне трудятся шесть смен подряд.