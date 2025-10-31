Ричмонд
«Лукойл» планирует продать свои активы дружественному трейдеру

Активы компании «Лукойл» планирует приобрести Gunvor Group. Об этом в четверг, 30 октября, заявили в российской нефтяной организации.

— ПАО «Лукойл» сообщает о получении от Gunvor Group Ltd. предложения о приобретении LUKOIL International GmbH (100 процентов дочернего общества ПАО «ЛУКОЙЛ», — уточнили в пресс-службе.

Все условия предстоящей следки уже согласованы. «Лукойл» обязался отказаться от переговоров с другими потенциальными покупателями.

Тем временем акции российской компании резко выросли в цене. В начале торгов они дорожали всего на 0,66 процента, однако на пике подскакивали до 2,75 процента, передает РИА Новости.

27 октября в связи с введением санкций в отношении нефтегазовой компании «Лукойл» и ее дочерних предприятий ее руководство объявило о намерении продать зарубежные активы.

22 октября Министерство финансов США объявило, что новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона затронут крупные нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Президент России Владимир Путин назвал новые санкции со стороны Вашингтона попыткой оказать давление на Москву и недружественным актом, который не укрепляет отношения между странами.

