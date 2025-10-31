Ричмонд
Жительница Уссурийска напала на врачей скорой и предстанет перед судом

Подозреваемая уже находится под стражей по решению суда.

Источник: Freepik

Жительница Уссурийска, 42 года, предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, 4 октября, гражданка будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершила нападение на бригаду скорой медицинской помощи во дворе дома № 46 на улице Беляева.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Уссурийская городская прокуратура, сообщило ведомство.

Женщина спровоцировала конфликт и произвела не менее шести выстрелов из пневматического пистолета в сторону медиков.

Ранее судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.