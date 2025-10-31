Жительница Уссурийска напала на врачей скорой и предстанет перед судом

Жительница Уссурийска, 42 года, предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.
По версии следствия, 4 октября, гражданка будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершила нападение на бригаду скорой медицинской помощи во дворе дома № 46 на улице Беляева.
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Уссурийская городская прокуратура, сообщило ведомство.
Женщина спровоцировала конфликт и произвела не менее шести выстрелов из пневматического пистолета в сторону медиков.
Ранее судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.