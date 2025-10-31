В школьную программу 6−7-х классов предложили вернуть один предмет: подробнее

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб высказался о необходимости возрождения курса обществознания для учащихся 6-х и 7-х классов.
Гриб указал, что это поможет сформировать у учащихся патриотические чувства и понимание законодательных норм.
Как ранее сообщало Минпросвещения, с сентября 2025 года обществознание останется для 8−11 классов, а через год будет изучаться только в 9−11 классах.
«Как родитель я могу отчасти понять это решение, но важно, чтобы основные вопросы, рассматриваемые на уроках обществознания в шестых-седьмых классах, остались в учебном плане. Это необходимо для патриотического воспитания и понимания правовых основ», — сказал Гриб в беседе с РИА Новости.
