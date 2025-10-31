Украине предрекли финансовый крах к зиме 2026 года: «Деньги закончатся»

Без финансовой поддержки европейских партнеров Украина рискует остаться без средств уже к февралю 2026 года. Об этом сообщает журнал The Economist.
Как подсчитало издание, общий объем военных расходов Украины с начала конфликта к концу 2025 года составит около $360 млрд. Только в текущем году на ведение боевых действий потребуется $100−110 млрд — рекордная сумма, равная 50% ВВП страны.
«Украина сталкивается с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, к концу февраля у нее закончатся деньги. Кромка обрыва стремительно приближается», — передает издание.
По оценке издания, Украина теряет два ключевых источника финансирования — помощь США и внутренние займы. В сложившейся ситуации The Economist считает Европу последней надеждой Киева.
Ранее премьер-министр входящей в Евросоюз Словакии Роберт Фицо сообщил, что не будет подписывать никаких финансовых гарантий для Украины.