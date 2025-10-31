Оправившаяся после инсульта солистка «Города 312» Ая вернулась на сцену

Известная под псевдонимом «Ая» певица Светлана Назаренко вернулась на сцену. Она выступила в качестве солистки поп-рок-группы «Город 312» впервые за более чем два года. Исполнительница оправилась от обширного инсульта.
В четверг, 30 октября, Ая выступила на «Золотом граммофоне». Солистка группы исполнила композицию «Останусь».
Ая выступала, сидя в кресле. Музыкальный коллектив постарался выстроить номер так, чтобы проблемы со здоровьем исполнительницы не были заметны.
Премия «Золотой Граммофон» проводится в России уже в 30-й раз. Первая часть мероприятия прошла 30 октября. Вторая состоится 31 октября. Шоу проходит на «ВТБ Арене» в Москве. «Золотой Граммофон» запустили в 1996 году. На мероприятии традиционно выступают лучшие артисты, исполняя свои хиты.