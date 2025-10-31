Ричмонд
Аренда или покупка жилья: что будет выгоднее в 2026 году

К 2026 году для большинства россиян аренда квартиры, по мнению эксперта по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилла Селезнева, останется более выгодным вариантом, чем её покупка, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

«В большинстве случаев аренда обходится дешевле. Ежегодные затраты арендатора составляют примерно 4−6% стоимости жилья. Даже имея всю сумму для покупки, всё равно выгоднее снимать: деньги на банковском счёте вполне могут покрывать расходы на аренду и рост стоимости недвижимости», — отметил он в интервью газете «Газета.ру».

По его словам, вклад в 10 миллионов рублей под 15−17% годовых приносит ежемесячный доход в 120−140 тысяч рублей. На эти средства можно снимать квартиру за 50−60 тысяч рублей, а оставшиеся 60−90 тысяч будут просадкой. Такой доход соответствует приросту депозита на сумму от 700 тысяч до 1,1 миллиона рублей в год (7−11%).

«На вторичном рынке квартиры сейчас почти не растут в цене», — добавил Селезнев.

Он также отметил, что при оформлении ипотеки на уже построенное жильё при ставках 17−20% банкам придётся платить сумму, сопоставимую с доходом по вкладу. В случае с льготной ипотекой ставка примерно равна стоимости аренды, и человек фактически «снимает свою квартиру у банка и постепенно выкупает её из залога». Кроме того, эксперт подчеркнул, что цены на новостройки в 30−50% выше, чем на вторичный рынок.