Врач рассказал, как предотвратить сколиоз у детей

Ортопед Бацаленко: Танцы и беговел помогут избежать сколиоза у детей.

Источник: Комсомольская правда

Игровая форма лечения может стать лучшим способом профилактики нарушений осанки у детей, у которых имеются проблемы со стопами. Но при правильном подходе их можно быстро исправить. Врач-травматолог и ортопед клиники «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Николай Бацаленко рассказал KP.RU, как помочь ребенку.

— Справиться с физиологическим вальгусом, если его не запускать, довольно просто — есть специальные веселые упражнения (покатать мячик ногами, попытаться схватить пальцами ноги карандаш). Если лечение воспринимается как игра, то проблема решается быстро, — пояснил специалист.

Хорошую профилактику обеспечивают регулярный массаж, танцы и игры на свежем воздухе. Помогают даже простые привычки — ходить по бордюрам, кататься на беговеле и не забывать о правильной обуви с жестким задником и небольшим каблуком.

Бацаленко подчеркнул, что особенно важно следить за стопами детей до пяти лет. Неправильная постановка ног на этом этапе может привести к плоскостопию, а оно, в свою очередь, усугубляет сколиоз.

— В возрасте пяти лет, когда у человека уже окончательно формируются стопы, есть опасность ухудшения степени сколиоза за счет плоскостопия. И наоборот, — заключил эксперт.