Латвия может выйти из договора о борьбе с насилием в отношении женщин: что известно

Сейм Латвии поддержал выход страны из Стамбульской конвенции. Данный международный договор, инициированный Советом Европы, направлен на борьбу с насилием в отношении женщин. Об этом пишет портал Delfi.
Портал уточняет, что в парламенте прошли 12-часовые ожесточенные дебаты. Итоги голосования распределились: 56 депутатов проголосовали за утверждение документа, 32 выступили против, двое воздержались.
Критики конвенции отметили, что она оказывает давление на общество с целью изменения сложившихся семейных устоев.
Теперь у президента Латвии Эдгарса Ринкевичса есть 10 дней, чтобы подписать документ или отправить его на доработку в сейм.
Накануне группа из 15 государств, в которую вошли Германия, Франция и Великобритания, выразила озабоченность относительно намерения сейма Латвии выйти из Стамбульской конвенции.
Напомним, что с 1 ноября Латвия закроет въезд нерегулярных автобусов из Беларуси и России.