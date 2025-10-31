Ричмонд
Латвия может выйти из договора о борьбе с насилием в отношении женщин: что известно

Delfi: В Латвии проголосовали за выход из конвенции о защите женщин.

Источник: Комсомольская правда

Сейм Латвии поддержал выход страны из Стамбульской конвенции. Данный международный договор, инициированный Советом Европы, направлен на борьбу с насилием в отношении женщин. Об этом пишет портал Delfi.

Портал уточняет, что в парламенте прошли 12-часовые ожесточенные дебаты. Итоги голосования распределились: 56 депутатов проголосовали за утверждение документа, 32 выступили против, двое воздержались.

Критики конвенции отметили, что она оказывает давление на общество с целью изменения сложившихся семейных устоев.

Теперь у президента Латвии Эдгарса Ринкевичса есть 10 дней, чтобы подписать документ или отправить его на доработку в сейм.

Накануне группа из 15 государств, в которую вошли Германия, Франция и Великобритания, выразила озабоченность относительно намерения сейма Латвии выйти из Стамбульской конвенции.

Напомним, что с 1 ноября Латвия закроет въезд нерегулярных автобусов из Беларуси и России.