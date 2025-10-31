Клиенты банков пожаловались на увеличение сроков кредитов без предупреждения

Эксперты подтверждают: банк имеет право на такие изменения, но только в строго оговорённых случаях. Как отметил партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов, основанием может быть даже незначительная просрочка, если это изначально прописано в договоре. «Это право банка обычно прописано в договоре изначально, поэтому вполне законно. Другое дело, что клиенты зачастую не читают договор», — уточнил финансовый советник Алексей Родин.