«Охоту на ночных бабочек» устроили полицейские в Алматы

Отмечается, что нагрянувшие с рейдом полицейские застали «за работой» нескольких дам. В итоге в доме был задержан и предполагаемый организатор борделя. Его и его «работниц» доставили в отдел полиции.
С начала года более 500 владельцев квартир, которые предоставляли свои помещения для противоправной деятельности, привлекли к ответственности.
«Ночные рейды по выявлению заведений, оказывающих услуги сексуального характера или сводничества, проводятся на постоянной основе», — сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Айтан Елеусизов.
Собственников помещений ждет ответственность в рамках 450-ой статьи Кодекса об административных нарушениях — это штраф в размере 200 МРП. Лица, оказывающие интимные услуги и организаторы притонов также привлекаются к ответственности, — добавил он.