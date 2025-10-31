Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Охоту на ночных бабочек» устроили полицейские в Алматы

Правоохранители провели в Алматы рейд, чтобы найти и закрыть подпольные заведения. В одном из коттеджей обнаружен притон, передает телеканал «Алматы».

Источник: Nur.kz

Отмечается, что нагрянувшие с рейдом полицейские застали «за работой» нескольких дам. В итоге в доме был задержан и предполагаемый организатор борделя. Его и его «работниц» доставили в отдел полиции.

С начала года более 500 владельцев квартир, которые предоставляли свои помещения для противоправной деятельности, привлекли к ответственности.

«Ночные рейды по выявлению заведений, оказывающих услуги сексуального характера или сводничества, проводятся на постоянной основе», — сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Айтан Елеусизов.

Собственников помещений ждет ответственность в рамках 450-ой статьи Кодекса об административных нарушениях — это штраф в размере 200 МРП. Лица, оказывающие интимные услуги и организаторы притонов также привлекаются к ответственности, — добавил он.