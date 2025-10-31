Бензин резко подорожал в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксировано подорожание автомобильного топлива.
Наиболее заметно с начала года подорожал бензин марки АИ-95, прибавив в цене 16,5%, причем только за октябрь его стоимость выросла на 8%, сообщает «Прецедент» со ссылкой на еженедельный отчёт Новосибирскстата.
Следом за ним демонстрирует устойчивый рост цена на бензин АИ-92, который с января стал дороже на 16,2%, а в течение октября — на 7,6%. Бензин марки АИ-98 подорожал на 4,9%, а за последний месяц — на 3,3%. Также наблюдается увеличение стоимости дизельного топлива, которое с начала года стало дороже на 3,6%, а в октябре — на 2,1%.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске владельцы массово выставляют АЗС на продажу.