В России нотариусов обяжут проверять долги умерших: к чему готовиться наследникам

Нотариус уточнил, что весь процесс будут проводить в электронном формате. Он подчеркнул, что законодательство четко регулирует порядок действий и временные рамки по выполнению задач. По словам эксперта, нотариусы станут запрашивать информацию о долгах через Центральный каталог кредитных историй.