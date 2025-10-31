В России нотариусов обяжут проверять долги умерших: к чему готовиться наследникам

Нотариусы, работающие в России, с ноября должны проверять долги умерших. Специалистов обязали сообщать результаты наследникам. Об этом напомнил член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий Радик Сафин в беседе с агентством «Прайм».
Нотариус уточнил, что весь процесс будут проводить в электронном формате. Он подчеркнул, что законодательство четко регулирует порядок действий и временные рамки по выполнению задач. По словам эксперта, нотариусы станут запрашивать информацию о долгах через Центральный каталог кредитных историй.
«Известить потенциальных наследников можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе», — объяснил Радик Сафин.
Россиянам, работающим пятидневку, напомнили о графике на первые дни ноября. В связи с Днем народного единства несколько трудовых буден станут праздничными. Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной.