На набережной Спортивной гавани во Владивостоке установят 30 камер видеонаблюдения

На набережной Спортивной гавани планируют установить 30 камер видеонаблюдения и 15 колонок на сумму 7,7 млн рублей, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года.
«На набережной Спортивной гавани планируется установить 30 камер и 15 колонок. Сюда также входит видеосервер, коммутатор и лицензия на модуль распознавания лиц. Это необходимо для безопасности посетителей общественного пространства и защиты от вандализма. Сейчас здесь уже завершены работы по электрификации», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что 29 камер видеонаблюдения будут установлены на высоте трёх метров, и одна — ещё выше. Такое расстояние обеспечит хороший обзор и более эффективное покрытие видеоконтроля.
В пресс-службе также поделились планами на будущие работы по установке видеокамер — в 2026 году камеры установят на мысе Ахлёстышева при наличии достаточного финансирования.
Отметим, что случаи вандализма во Владивостоке не редкость. В ночь с 24-го на 25 октября в сквере «Лисий островок» поселка Экипажный молодой вандал нанес несколько ударов ногой по местному арт-объекту — уличной вазе в виде лисы, в результате которых у скульптуры сломались голова и хвост.
Напомним, что ранее популярный любимец жителей и гостей Владивостока — пес Поти, пропал со своего места. Скульптура в очередной раз подверглась нападению вандалов — нарушители повредили лапу и ухо, когда сбили фигуру ногами с постамента. В пресс-службе Солид Банка Владивостока, около которого и нашел свой дом пес, поделились, что утратили веру в людей после череды вандальных происшествий с Поти.