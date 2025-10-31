На набережной Спортивной гавани во Владивостоке установят 30 камер видеонаблюдения

Напомним, что ранее популярный любимец жителей и гостей Владивостока — пес Поти, пропал со своего места. Скульптура в очередной раз подверглась нападению вандалов — нарушители повредили лапу и ухо, когда сбили фигуру ногами с постамента. В пресс-службе Солид Банка Владивостока, около которого и нашел свой дом пес, поделились, что утратили веру в людей после череды вандальных происшествий с Поти.