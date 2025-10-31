ФТС разъяснила рост доначислений утильсбора за авто из Казахстана

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября, ФедералПресс. Количество доначислений утилизационного сбора за автомобили, ввезенные из Казахстана, возросло в последнее время. В Федеральной таможенной службе пояснили, что это связано с ошибками в применении новой расчетной формулы, а не с ужесточением контроля. Подходы к проверкам остались прежними и осуществляются на плановой основе.