ФТС разъяснила рост доначислений утильсбора за авто из Казахстана

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября, ФедералПресс. Количество доначислений утилизационного сбора за автомобили, ввезенные из Казахстана, возросло в последнее время. В Федеральной таможенной службе пояснили, что это связано с ошибками в применении новой расчетной формулы, а не с ужесточением контроля. Подходы к проверкам остались прежними и осуществляются на плановой основе.

Источник: Getty Images / Scott Legato

«Таможенные органы на плановой основе осуществляют проверку полноты уплаты утилизационного сбора, в том числе в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств-членов ЕАЭС», — сообщили в ФТС России.

Обязанность по уплате сбора установлена федеральным законом «Об отходах производства и потребления». Его размер плательщик обязан рассчитать самостоятельно в соответствии с правилами, утвержденными правительством. С первого апреля 2024 года вступила в силу новая формула расчета, которая применяется для транспортных средств, задекларированных на территории стран ЕАЭС. Она включает стандартный платеж и ряд корректирующих коэффициентов.

В ведомстве отметили, что вся необходимая информация о порядке расчета размещена на официальном сайте ФТС России. Таможня призвала граждан проявлять осмотрительность при планировании покупки автомобиля и подготовке документов для таможенного оформления.

Напомним, ранее стало известно, что Законодательное собрание Приморья не стало рассматривать обращение в правительство РФ о недопустимости повышения утилизационного сбора для автомобилей.