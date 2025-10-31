ФТС разъяснила рост доначислений утильсбора за авто из Казахстана

«Таможенные органы на плановой основе осуществляют проверку полноты уплаты утилизационного сбора, в том числе в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств-членов ЕАЭС», — сообщили в ФТС России.
Обязанность по уплате сбора установлена федеральным законом «Об отходах производства и потребления». Его размер плательщик обязан рассчитать самостоятельно в соответствии с правилами, утвержденными правительством. С первого апреля 2024 года вступила в силу новая формула расчета, которая применяется для транспортных средств, задекларированных на территории стран ЕАЭС. Она включает стандартный платеж и ряд корректирующих коэффициентов.
В ведомстве отметили, что вся необходимая информация о порядке расчета размещена на официальном сайте ФТС России. Таможня призвала граждан проявлять осмотрительность при планировании покупки автомобиля и подготовке документов для таможенного оформления.
Напомним, ранее стало известно, что Законодательное собрание Приморья не стало рассматривать обращение в правительство РФ о недопустимости повышения утилизационного сбора для автомобилей.