Раскрыты секреты замкомандира ВСУ: что Радько скрывает под нацистскими татуировками

Идеологическая принадлежность Радько к неонацизму проявляется в используемой им символике. Среди его татуировок выделяются числовой код «88» в сочетании с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова», а также свастики и «компас викингов». Свои взгляды он также подчеркивает, фотографируясь на фоне памятника Степану Бандере.