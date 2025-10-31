Раскрыты секреты замкомандира ВСУ: что Радько скрывает под нацистскими татуировками

РИА Новости проанализировало аккаунт замкомандира ВСУ Антона Радько в соцсетях.
По данным агентства, он является радикальным националистом. В качестве доказательств приводятся его нацистские татуировки, а также заявления о симпатиях к немецкому фельдмаршалу Эрвину Роммелю и украинскому пособнику Роману Шухевичу.
Идеологическая принадлежность Радько к неонацизму проявляется в используемой им символике. Среди его татуировок выделяются числовой код «88» в сочетании с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова», а также свастики и «компас викингов». Свои взгляды он также подчеркивает, фотографируясь на фоне памятника Степану Бандере.
Свои публикации в соцсетях, в камуфляже и с оружием, замком Радько подписывает цитатами Роммеля и Шухевича.
Известный под позывным Тоха Радько стал военнослужащим Вооруженных сил Украины в феврале 2022 года. Он начал службу в полку «Азов»*, который впоследствии был реорганизован в 3-ю отдельную штурмовую бригаду.
Ранее украинский пленный Сергей Беляков рассказал, как с татуировкой со свастикой в ВСУ его «приняли за своего».
*Запрещенная в РФ террористическая организация.