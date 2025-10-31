Ричмонд
Грандиозным поражением завершился матч «Кайрата» в Лиге чемпионов

АФК «Кайрат» провел второй матч в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу сезона-2025/26, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным sportarena.kz, вторым соперником казахстанского клуба стал португальский «Спортинг».

Поединок в Хорватии завершился победой португальского клуба со счетом 7:2.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Kairat Futsal (@afckairat).

В составе казахстанцев голами не отметились Даурен Турсагулов и Кевин Арриета. Следующий матч в Лиге чемпионов АФК «Кайрат» проведет 1 ноября против «Приштины» (Косово).

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Kairat Futsal (@afckairat).

АФК «Кайрат» и «Семей» выступают в группах Пути A. По итогам группового этапа три лучшие команды из каждой из четырех групп выйдут в ⅛ финала.

Команды, занявшие первые два места в своих группах Пути A, получат посев и в ⅛ финала встретятся либо с третьими командами своих групп, либо с победителями групп Пути B.

Ранее, 29 октября, стартовали игры основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, в одном из матчей которого феерией голов отметился ФК «Семей».