Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области сократилось количество детей в домах ребенка

В регионе реализуется программа по профилактике социального сиротства.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области сократилось количество детей до четырех лет в домах ребенка. Об этом свидетельствует доклад замглавы аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Екатерины Балан, пишет ТАСС.

Новосибирская область и еще 13 субъектов страны с сентября 2022 года участвуют в программе по профилактике социального сиротства. За этот период в пилотных регионах количество детей в домах ребенка сократилось с 1214 до 717 человек, или на 41 процент.

— Почти на 30 процентов снизилась доля детей в учреждениях от общего детского населения и на 20 процентов — вероятность становления социальным сиротой, — добавила Балан.

По ее словам, из домов ребенка в родные семьи за два года вернулись более 2,6 тысячи детей.

Запущенная в 2022 году пилотная программа завершится в декабре 2025 года, а с 2026 года программа «Дети в семье» начнет действовать по всей России.