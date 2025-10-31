В Новосибирской области сократилось количество детей в домах ребенка

В Новосибирской области сократилось количество детей до четырех лет в домах ребенка. Об этом свидетельствует доклад замглавы аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Екатерины Балан, пишет ТАСС.
Новосибирская область и еще 13 субъектов страны с сентября 2022 года участвуют в программе по профилактике социального сиротства. За этот период в пилотных регионах количество детей в домах ребенка сократилось с 1214 до 717 человек, или на 41 процент.
— Почти на 30 процентов снизилась доля детей в учреждениях от общего детского населения и на 20 процентов — вероятность становления социальным сиротой, — добавила Балан.
По ее словам, из домов ребенка в родные семьи за два года вернулись более 2,6 тысячи детей.
Запущенная в 2022 году пилотная программа завершится в декабре 2025 года, а с 2026 года программа «Дети в семье» начнет действовать по всей России.