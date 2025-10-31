Актер Джесси Айзенберг планирует пожертвовать свою почку незнакомцу

Популярный американский актер Джесси Айзенберг, известный по участию в фильмах «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана», станет донором почки для незнакомого человека. Об этом в четверг, 30 октября, он рассказал на телеканале Today.
— Я действительно стану донором почки через шесть недель. Меня укусил вирус донорства, — пошутил артист.
В скором времени Айзенберг примет участие в программе альтруистического донорства. Она, в свою очередь, подразумевает, что пожертвования не должны быть предназначены для конкретного человека.
— Это практически безопасно и очень нужно. Думаю, люди поймут, что это очевидно, если есть время и желание, — передает слова актера телеканал.
До этого голливудский актер Киану Ривз пожертвовал порядка 70 процентов своего гонорара за съемки в первом фильме «Матрица» на финансирование исследований лейкемии. На этот поступок его подвигла болезнь младшей сестры.
Южнокорейская писательница Пэк Се Хи ушла из жизни в возрасте 35 лет. Незадолго до кончины она составила завещание и пожертвовала свои сердце, легкие, печень и почки для трансплантации.