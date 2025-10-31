Пьяного дрифтера с поддельными правами задержали во Владивостоке

Горожане сообщали об опасных манёврах водителя на улице Добровольского в районе разворотного кольца у остановки «Бухта Тихая», выполняемых на экстремально высокой скорости.
Правоохранительным органа удалось установить личность нарушителя. Его автомобиль Toyota Aqua был остановлен инспекторами ГАИ в районе улицы Пятнадцатой. При проверке документов 23-летнего водителя, уроженца одной из бывших союзных республик, оказалось, что его водительское удостоверение поддельное. От проверки на опьянение автомобилист отказался, что юридически приравнивается к подтверждённому факту употребления алкоголя перед поездкой и влечёт соответствующее наказание.
Иностранного водителя доставили в отдел полиции, а его «Тойоту» — на стоянку временного задержания. Его привлекли к ответственности по шести статьям Кодекса об административных правонарушениях, возбудили уголовное дело о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств по ч. 1 ст. 267.1 УК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту использования фальшивого документа. Расследование продолжается.
С начала 2025 года в Приморье было возбуждено уже шесть уголовных дел в отношении дрифтеров. Это, очевидно, шестое.
Ранее сообщалось, что силовики в ходе профилактического мероприятия «Нелегал-2025» задержали на территории Артёмовского городского округа 47 иностранцев, находящихся в России без законных оснований для пребывания. Все они подлежат выдворению из страны. Из этих мигрантов 18 человек будут выдворены принудительно, под конвоем, а 43 иностранцам запретили возвращаться в Россию на срок от трёх до 10 лет.