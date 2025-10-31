Пьяного дрифтера с поддельными правами задержали во Владивостоке

Ранее сообщалось, что силовики в ходе профилактического мероприятия «Нелегал-2025» задержали на территории Артёмовского городского округа 47 иностранцев, находящихся в России без законных оснований для пребывания. Все они подлежат выдворению из страны. Из этих мигрантов 18 человек будут выдворены принудительно, под конвоем, а 43 иностранцам запретили возвращаться в Россию на срок от трёх до 10 лет.