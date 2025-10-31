Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕГЭ по физике предложили сделать обязательным для инженерных специальностей

ОП: ЕГЭ по физике должен быть обязательным для инженерных специальностей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил включить ЕГЭ по физике в список экзаменов для поступления на инженерные специальности.

Ранее Минобрнауки РФ сообщало, что расширит список инженерных направлений в вузах, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике.

«Если говорить о списке обязательных экзаменов, то, например, физика будет расширена для всех инженерных специальностей. Я считаю, что историю для гуманитариев нужно сделать обязательной, а физику — для инженеров», — сказал Гриб.

Гриб также поддержал инициативу Минобрнауки о включении ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, отметив, что история формирует мировоззрение, ее необходимо знать.

«Надо знать свою историю, поэтому очевидно: необходимо вводить ЕГЭ по истории для социально-гуманитарных направлений. История — это не просто набор фактов, это про смыслы, понимание и анализ. Она формирует мировоззрение, и я поддерживаю эту инициативу», — добавил Гриб.

Ранее Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий проект. Согласно документу, с марта 2026 года профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.