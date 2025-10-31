ЕГЭ по физике предложили сделать обязательным для инженерных специальностей

«Надо знать свою историю, поэтому очевидно: необходимо вводить ЕГЭ по истории для социально-гуманитарных направлений. История — это не просто набор фактов, это про смыслы, понимание и анализ. Она формирует мировоззрение, и я поддерживаю эту инициативу», — добавил Гриб.