В России могут появиться экскурсии и туры под названием «Юра Шатунов»: подробнее

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака его имени для проведения тематических экскурсий. Об этом пишет РИА Новости.
Заявка была подана в ведомство в понедельник. Под этим брендом планируется проводить тематические туры.
По словам руководителя туристического проекта Екатерины Григорьевой, его цель — показать туристам Москву через призму жизни и творчества Шатунова, посещая знаковые для него места.
«Так сложились звезды, что мы связались с представителем Юрия Васильевича с вопросом о реализации нашей идеи создать туристические экскурсии по местам Шатунова», — рассказала Григорьева.
По ее словам, разработка таких маршрутов — сложная задача из-за необходимости полной достоверности информации.
Накануне Visa зарегистрировала товарный знак в РФ.