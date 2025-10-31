Ричмонд
В России могут появиться экскурсии и туры под названием «Юра Шатунов»: подробнее

Вдова Шатунова намерена зарегистрировать товарный знак для экскурсий.

Источник: Комсомольская правда

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака его имени для проведения тематических экскурсий. Об этом пишет РИА Новости.

Заявка была подана в ведомство в понедельник. Под этим брендом планируется проводить тематические туры.

По словам руководителя туристического проекта Екатерины Григорьевой, его цель — показать туристам Москву через призму жизни и творчества Шатунова, посещая знаковые для него места.

«Так сложились звезды, что мы связались с представителем Юрия Васильевича с вопросом о реализации нашей идеи создать туристические экскурсии по местам Шатунова», — рассказала Григорьева.

По ее словам, разработка таких маршрутов — сложная задача из-за необходимости полной достоверности информации.

Накануне Visa зарегистрировала товарный знак в РФ.