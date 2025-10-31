Депутат Здебский: Верховная Рада быстро примет решение о мобилизации женщин

Депутаты Верховной Рады не спешат закрывать вопрос о мобилизации женщин — соответствующий закон быстро примут, когда это станет актуально. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны страны Юрий Здебский.
— Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. А мужчины пошли бы воевать, — уточнил политик.
Несмотря на это, в настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня, передает ТАСС.
Недавно украинка нашла насильно мобилизованного сына лежащим на улице в чужой одежде. У него были множественные травмы и потеря памяти после серьезного сотрясения мозга. Сейчас он находится в больнице.
Тем временем сотрудники украинских ТЦК, выполняющих функции военкоматов, осуществляют наблюдение за гражданами, в том числе возле аптек, для последующей мобилизации.
До этого в украинском городе Калуше произошло нападение на территориальный центр комплектования. В результате удалось освободить трех мобилизованных. Другие детали инцидента не разглашаются.