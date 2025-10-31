Открыт «Золотой путь» из Китая во Владивосток

Отмечается, что раньше порт не имел таких мощностей, несмотря на то, что провинция Хунань является донором практически всей стройтехники в стране. Развитие портов позволяет изменить характер направления с контейнерного на «контейнерно-балкерно ориентированный».

Как отмечает представительство МИД РФ во Владивостоке, ранее из Чэнлинцзи уже начались поставки химической продукции, требующей осторожности в обращении. Она также приходит в приморские порты.