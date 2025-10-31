Открыт «Золотой путь» из Китая во Владивосток

Во Владивосток отправилось судно со 185 компонентами портального крана общим весом 820 тонн и стоимостью 17,7 миллионов юаней. Оно вышло из Чэнлинцзи 26 октября. Китайские СМИ уже окрестили этот маршрут «Золотым путем».
Как сообщает Hunan Today, открытие позволило снизить расходы на 35% и сократить время в пути на 15 дней по сравнению с традиционными прибрежными способами перевалки. Таким образом, «столица китайской стойки», как называют город, открыла международные рынки через Приморье.
Отмечается, что раньше порт не имел таких мощностей, несмотря на то, что провинция Хунань является донором практически всей стройтехники в стране. Развитие портов позволяет изменить характер направления с контейнерного на «контейнерно-балкерно ориентированный».
Как отмечает представительство МИД РФ во Владивостоке, ранее из Чэнлинцзи уже начались поставки химической продукции, требующей осторожности в обращении. Она также приходит в приморские порты.