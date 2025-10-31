Двигатель для тяжелых ударных БПЛА создадут в России: что известно о работе над проектом

В России разрабатывают первый отечественный двигатель мощностью 45 киловатт, предназначенный для тяжелых ударных беспилотников. О процессе создания проекта рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков, цитирует ТАСС.
Он сообщил, что специалисты реализовали стратегию «технологического суверенитета». В результате началось производство двигателей для дронов-тяжеловесов. Директор «Спектра» напомнил, что в настоящий момент российский БПЛА «Илья Муромец» летает на иностранных двигателях. Однако вскоре в РФ появится отечественный аналог.
«В настоящее время проект находится на завершающей стадии, по итогам которой будет получен первый отечественный двигатель мощностью 45 кВт», — поделился Андрей Братеньков.