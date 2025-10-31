Ричмонд
Помощь при инсультах в Новосибирской области выросла в 30 раз

В регионе сейчас работают девять сосудистых центров вместо двух, как было ранее.

Источник: РИА "Новости"

За последние пять лет доступность высокотехнологичной помощи при инсультах в Новосибирской области выросла в 30 раз, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения области.

В регионе сейчас работают девять сосудистых центров вместо двух, как было ранее. В 2026—2027 годах планируется открытие нового сосудистого центра в Куйбышеве, что обеспечит своевременную помощь жителям отдаленных северо-западных районов.

В настоящее время 97% пациентов с инсультами получают высокотехнологичное лечение, после запуска нового центра этот показатель достигнет 100%.

Также летальность от инсультов снизилась с 26% в 2020 году до 18% в 2025 году благодаря раннему выявлению нарушений мозгового кровообращения и быстрой доставке пациентов в специализированные учреждения.