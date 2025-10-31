Новосибирцев предупредили о штрафах за использование атрибутики Хэллоуина

Новосибирцы могут нарваться на штраф от 1 до 2 тысяч рублей и даже получить административный арест до 15 суток за демонстрацию в Хэллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом*. Об этом пишет РИА Новости.
Адвокат Олег Зернов напомнил, что за пропаганду либо публичное демонстрирование символики запрещенных в России движений и организаций грозит ответственность по статье 20.3 КоАП РФ, а сатанизм* как раз относится к таким движениям.
— В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хэллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом*, например, пентаграмм, — добавил он.
* Международное движение внесено в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и запрещено в РФ.